به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوشهر گفت: کارخانه تولیدی‌ام دی اف خام به همت بخش خصوصی با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی و سرمایه‌گذاری بیش از یک همت، تا ۲۲ بهمن امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

سید حسین حسینی اضافه کرد: این شرکت در سال ۱۴۰۲ با هدف تولید‌ام دی اف خام در استان بوشهر فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این طرح صنعتی در زمینی به مساحت سه هکتار در شهرک صنعتی شماره ۲ بوشهر در حال اجراست.

حسینی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این طرح گفت: بیش از یک همت در این طرح سرمایه‌گذاری شده است و بانک ملی و بانک ملت در مجموع ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین ماشین‌آلات پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی این کارخانه، برای ۱۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود و بوشهر برای نخستین‌بار صاحب واحد تولید‌ام دی اف خام خواهد شد.