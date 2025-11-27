پخش زنده
نشست تخصصی بررسی محورها و اولویتهای پژوهشی استان زنجان ، با حضور رؤسا و نمایندگان دانشگاههای استان و مدیران دستگاههای اجرایی در دانشگاه زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه زنجان، با تشریح برنامههای هفته پژوهش گفت: دانشگاه زنجان در طول هفته پژوهش ۱۷ برنامه تخصصی را برگزار خواهد کرد.
رحمانی با تأکید بر ضرورت گسترش تعامل میان دانشگاه و صنعت افزود: یکی از محورهای اصلی برنامههای امسال، برگزاری نشستهای مشترک با دستگاههای اجرایی و اساتید دانشگاههاست تا چالشهای موجود در حوزه صنعت و جامعه بررسی و راهکارهای علمی برای آنها ارائه شود.
وی هدف این برنامهها را تمرکز بر اتصال مؤثر صنعت و دانشگاه و استفاده از توان علمی استان برای حل مسائل اجرایی عنوان کرد.