نشست تخصصی بررسی محور‌ها و اولویت‌های پژوهشی استان زنجان ، با حضور رؤسا و نمایندگان دانشگاه‌های استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه زنجان، با تشریح برنامه‌های هفته پژوهش گفت: دانشگاه زنجان در طول هفته پژوهش ۱۷ برنامه تخصصی را برگزار خواهد کرد.

رحمانی با تأکید بر ضرورت گسترش تعامل میان دانشگاه و صنعت افزود: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های امسال، برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی و اساتید دانشگاه‌هاست تا چالش‌های موجود در حوزه صنعت و جامعه بررسی و راهکار‌های علمی برای آنها ارائه شود.

وی هدف این برنامه‌ها را تمرکز بر اتصال مؤثر صنعت و دانشگاه و استفاده از توان علمی استان برای حل مسائل اجرایی عنوان کرد.