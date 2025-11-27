پخش زنده
امروز: -
همزمان با شرایط اضطرار آلودگی هوا ۳ واحد آلاینده و غیرمجاز در شهرستان ارومیه شناسایی و اخطاریههای زیستمحیطی برای این واحدها صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از شناسایی سه واحد آلاینده و فاقد مجوز همزمان با تداوم شرایط اضطرار آلودگی هوا خبر داد و بر استمرار برخورد قانونی با فعالیت واحدهای آلاینده تأکید کرد.
مختار خانی گفت: همزمان با ادامه شرایط اضطرار آلودگی هوا، اکیپهای پایش و گشت این اداره سه واحد غیرمجاز تولید زغال را در جاده شهید کلانتری، اراضی روستای ایوبلو را شناسایی کردند.
وی ادامه داد: این واحدها بدون رعایت ضوابط زیستمحیطی و خارج از چارچوبهای قانونی در حال فعالیت بوده و با انتشار آلاینده، سلامت شهروندان و کیفیت محیطزیست منطقه را تهدید میکردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه افزود: اخطاریههای زیستمحیطی برای واحدها صادر شده و موضوع در دستور کار کارشناسان این اداره قرار گرفته است و در صورت عدم رفع آلایندگی، مطابق قوانین و مقررات با این واحدها برخورد خواهد شد.
خانی در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط بحرانی آلودگی هوا، نظارتها تشدید شده و برخورد با فعالیتهای آلاینده و غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.