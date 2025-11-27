به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با بیان اینکه این رویداد‌ها داستان‌های کسب و کار خانوادگی، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی آن را به تصویر می‌کشد، گفت: این گردهمایی با حضور جمعی از فعالین اقتصادی و کارآفرینان استان برگزار شد.



دستمالچیان افزود: در این نشست میزبان یکی از بنگاه‌های قدیمی شیرینی سازی یزد بودیم و مدعوین از نظرات و تجربیات ارزشمند آنان بهره‌مند و با چالش‌های پیش رو این حرفه آشنا شدند.