پخش زنده
امروز: -
بیست و پنجمین رویداد مشق کارآفرینی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با بیان اینکه این رویدادها داستانهای کسب و کار خانوادگی، فرصتها و چالشهای پیش روی آن را به تصویر میکشد، گفت: این گردهمایی با حضور جمعی از فعالین اقتصادی و کارآفرینان استان برگزار شد.
دستمالچیان افزود: در این نشست میزبان یکی از بنگاههای قدیمی شیرینی سازی یزد بودیم و مدعوین از نظرات و تجربیات ارزشمند آنان بهرهمند و با چالشهای پیش رو این حرفه آشنا شدند.