به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در جلسه شورای ترافیک استان با اشاره به بررسی آخرین وضعیت طرح‌های پیاده‌راه‌سازی در مرکز شهر اراک گفت: در این نشست، مطالعات انجام‌شده توسط مشاور طرح و همچنین مصوبات گذشته مرتبط با طرح جامع ترافیک مورد تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم اجرای مصوبات تأکید شد.

مهدی زندیه وکیلی افزود: اجرای این طرح‌ها دارای تبعات و محدودیت‌هایی است که باید با دقت بررسی شود، از سوی دیگر، مدیریت شهری و پلیس نیز برنامه‌هایی برای ساماندهی ترافیک و اجرای طرح‌های پیاده‌راه‌سازی دارند که نیازمند هماهنگی مشترک است.

او با اشاره به اینکه این جلسه با هدف ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: مقرر شد کمیته‌ای کارشناسی تشکیل و ظرف یک ماه آینده، جمع‌بندی نظرات تخصصی درباره تبعات و محدودیت‌های اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی مرکز اراک آماده شود.

استاندار مرکزی افزود: نتیجه این بررسی‌ها در جلسه آینده شورای ترافیک استان ارائه خواهد شد و پس از تصویب، مراحل اجرایی طرح آغاز می‌شود.