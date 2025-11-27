پخش زنده
امروز: -
آخرین وضعیت طرحهای پیادهراه سازی در مرکز شهر اراک با حضور استاندار مرکزی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در جلسه شورای ترافیک استان با اشاره به بررسی آخرین وضعیت طرحهای پیادهراهسازی در مرکز شهر اراک گفت: در این نشست، مطالعات انجامشده توسط مشاور طرح و همچنین مصوبات گذشته مرتبط با طرح جامع ترافیک مورد تبادل نظر قرار گرفت و بر لزوم اجرای مصوبات تأکید شد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: اجرای این طرحها دارای تبعات و محدودیتهایی است که باید با دقت بررسی شود، از سوی دیگر، مدیریت شهری و پلیس نیز برنامههایی برای ساماندهی ترافیک و اجرای طرحهای پیادهراهسازی دارند که نیازمند هماهنگی مشترک است.
او با اشاره به اینکه این جلسه با هدف ایجاد همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط برگزار شد، گفت: مقرر شد کمیتهای کارشناسی تشکیل و ظرف یک ماه آینده، جمعبندی نظرات تخصصی درباره تبعات و محدودیتهای اجرای طرح پیادهراهسازی مرکز اراک آماده شود.
استاندار مرکزی افزود: نتیجه این بررسیها در جلسه آینده شورای ترافیک استان ارائه خواهد شد و پس از تصویب، مراحل اجرایی طرح آغاز میشود.