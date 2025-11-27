پخش زنده
یک مدرسه ۱۲ کلاسه، در راستای توسعه عدالت آموزشی و با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای تحصیل دانشآموزان در شهر دارخوین به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه با حضور سید مهران علمالهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان، کاظم قلمچی بنیانگذار کانون فرهنگی آموزش قلمچی، نماینده مردم شادگان در مجلس، فرماندار شادگان و جمعی از خیرین مدرسهساز کشور برگزار شد.
این مدرسه با همکاری بنیاد قلم چی احداث شده و یکی از اقدامات مهم استان در تقویت زیرساختهای آموزشی به شمار میرود.
سید مهران علمالهدایی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان در این آیین گفت: احداث این مدرسه اقدامی ارزشمند در راستای توسعه عدالت آموزشی است و میتواند نقش مهمی در کاهش فاصله امکانات آموزشی در مناطق مختلف استان داشته باشد.
وی افزود: دانشآموزان دارخوین شایسته بهرهمندی از فضاهای آموزشی استاندارد هستند و تلاش میکنیم با همکاری دولت و خیرین، روند توسعه فضاهای آموزشی در شادگان سرعت بیشتری بگیرد.
معاون عمرانی استاندار همچنین با قدردانی از خیرین مدرسهساز کشور اظهار کرد: مشارکت خیرین در کنار اقدامات حاکمیتی، موتور محرک مدرسهسازی در استان است و چنین طرحهایی به ارتقای فرصتهای برابر آموزشی کمک میکند.