در این دوره از مسابقات، ۵۰۰ نفر از خواهران و ۵۰۰ نفر از برادران ثبت‌نام کرده‌اند. مسابقات بخش برادران امروز، پنج‌شنبه با حضور حدود ۲۰۰ شرکت‌کننده در حال برگزاری است و مسابقات بخش خواهران نیز فردا، جمعه برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول دارالقرآن ناحیه بویراحمد گفت:

محمدحسین شهیدی، افزود: نفرات برتر این رقابت‌ها به مرحله استانی راه خواهند یافت.