برگزاری سیودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در بویراحمد
سیودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در دو بخش خواهران و برادران در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول دارالقرآن ناحیه بویراحمد گفت: در این دوره از مسابقات، ۵۰۰ نفر از خواهران و ۵۰۰ نفر از برادران ثبتنام کردهاند. مسابقات بخش برادران امروز، پنجشنبه با حضور حدود ۲۰۰ شرکتکننده در حال برگزاری است و مسابقات بخش خواهران نیز فردا، جمعه برگزار خواهد شد.
محمدحسین شهیدی، افزود: نفرات برتر این رقابتها به مرحله استانی راه خواهند یافت.
شهیدی با اشاره به رشتههای این دوره از مسابقات گفت: این رقابتها در رشتههای ترتیل، تجوید، حفظ یک جزء، حفظ سه جزء، حفظ ده جزء، حفظ سی جزء و همچنین رشتههای معارفی شامل تفسیر سوره جمعه حضرت آقا و کتاب مسبحات دستنامه سراج جلد سوم برگزار میشود.