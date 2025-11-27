به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان، اثربخشی سیاست‌های تشویقی را مهم دانست و ادامه داد: مشوق‌های جمعیت جوانی باید به این سمت بروند که نگرانی‌ها و دغدغه‌های خانواده‌ها را برای آینده فرزندان خود برطرف کنند.

محمد علی طالبی با تاکید بر تمرکز بر ایجاد اشتغال به عنوان مشوق اقتصادی و اقدامات مهمتربرای تامین مسکن افزود:سیاست اشتغال باید با کمک بخش خصوصی ایجاد شود و سیاست‌های هوشمندانه و مبتنی بر شناخت از جامعه و ویژه گروه‌های هدف در راستای جوانی جمعیت است..

در این نشست که رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نماینده سپاه ثارالله، مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان و مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان حضور داشتند، در باره برگزاری اولین رویداد استانی ایده‌پردازی در حوزه جوانی جمعیت تبادل نظر شد.