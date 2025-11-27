پخش زنده
اولین رویداد استانی ایده پردازی در حوزه جوانی جمعیت در دفتر امام جمعه کرمان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان، اثربخشی سیاستهای تشویقی را مهم دانست و ادامه داد: مشوقهای جمعیت جوانی باید به این سمت بروند که نگرانیها و دغدغههای خانوادهها را برای آینده فرزندان خود برطرف کنند.
محمد علی طالبی با تاکید بر تمرکز بر ایجاد اشتغال به عنوان مشوق اقتصادی و اقدامات مهمتربرای تامین مسکن افزود:سیاست اشتغال باید با کمک بخش خصوصی ایجاد شود و سیاستهای هوشمندانه و مبتنی بر شناخت از جامعه و ویژه گروههای هدف در راستای جوانی جمعیت است..
در این نشست که رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نماینده سپاه ثارالله، مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان و مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان حضور داشتند، در باره برگزاری اولین رویداد استانی ایدهپردازی در حوزه جوانی جمعیت تبادل نظر شد.