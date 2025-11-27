علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در سفر یک روزه به شهرستان دیواندره، پروژه شاخص مجموعه ورزشی شهر هزارکانیان را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مجموعه ورزشی شهر هزارکانیان با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال احداث شده و دارای زمین چمن مصنوعی، والیبال، بسکتبال، تنیس، اسکیت و دوومیدانی است که به مناسبت هفته بسیج و کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان به بهره‌برداری رسید.

در اد‌امه این سفر، نشست حامیان دولت در شهرستان دیواندره، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.