به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت:این همایش با عنوان «در تیررس؛ سازوکار‌های حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت» در اصفهان برگزار شد.

حسین ادیب افزود:کانون وکلای دادگستری استان، به عنوان یکی از نهاد‌های پیشرو در دفاع از حقوق ملت، با توجه به افزایش روزافزون خشونت‌های جسمانی، روانی و شغلی علیه وکلا و قضات دادگستری را دردستورکار قرارداد.

وی ادامه داد:این همایش با تمرکز بر جنبه‌های نوین و کمتر بررسی‌شده خشونت علیه وکلا و قضات، به طور برابر به نقش این دو گروه در اجرای عدالت و تضمین دادرسی منصفانه می‌پردازد.

ادیب هدف اصلی همایش، راگسترش و تعمیق مباحث نظری و ارائه راهکار‌های عملی برای حمایت همه‌جانبه از وکلای دادگستری و قضات در برابر انواع خشونت‌های ساختاری، نهادی و فردی عنوان کرد و گفت: درصددیم تا امنیت جسمانی، روانی و شغلی تأمین شود و پاسداری از حقوق عامه تضمین شود که این امر مستلزم آگاهی‌بخشی و همکاری بین‌دستگاهی است.