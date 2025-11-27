مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان، با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی همزمان با برودت هوا، بر رعایت الگوی مصرف با تنظیم دمای منزل بر ۲۰ درجه سانتی‌گراد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه با برودت فصل سرما مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یافته است گفت: عمده مصرف این شرکت در فصول سرما در بخش مسکونی مصرف می‌شود.

مسعود صابری فر با قدر دانی از مشترکینی که الگوی مصرف را با تنظیم دمای ۲۰ درجه سانتیگراددر منزل رعایت می‌کنند، از مردم درخواست داریم تا با رعایت صحیح الگوی مصرف دچار قطعی گاز در هیچ یک از نقاط کشور نباشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در ادامه به روند اجرای طرح نظارت بر مصرف بهینه گاز در ادارات استان اشاره کرد و گفت: طرح پایش مصرف گاز در راستای مدیریت مصرف گاز و جلوگیری از مصرف بی‌رویه آن در همه ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و غیر دولتی، مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌های استان زنجان اجرا می‌شود.

وی گفت: طرح پایش مصوبه هئیت وزیران هستش و دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت دمای بیست درجه و همکاری با پایشگران شرکت میباشند

وی با اشاره به اینکه زیبنده نیست که ادارات رعایت الگوی مصرف نداشته باشند و از مردم بخواهیم که این الگو را رعایت کنند؛ تصریح کرد: مدارس و ارگان‌ها رعایت دمای ۲۰ درجه سانتیگراد را داشته باشند و با چک کردن موتورخانه و دمای محیط شاهد هدر رفت انرژی نباشیم.

صابری فر با تأکید بر اهمیت و جایگاه نهادینه کردن مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی و لزوم صیانت از این منابع خدادادی و حیاتی، طرح همیار گاز از سال ۱۳۸۸ در کشور کلید خورده است، تصریح کرد: شرکت گاز استان زنجان با احساس مسئولیت در قبال نسل آینده برنامه‌های گسترده‌ای را به‌صورت پیوسته در دستور کار خود قرار داده است و طرح همیار گاز زنجان در مدارس و مساجد استان اجرا می‌شود؛ امیدواریم این فرهنگ‌سازی نقش موثرتری در شکل‌گیری فرهنگ صحیح مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه مشترکین خانگی که میزان مصرف آنها کم‌تر از الگوی تعیین شده باشد، از طرح‌های تشویقی بهره‌مند می‌شوند، افزود: مشترکین پلکان‌های سوم وچهارم که الگوی مصرف بالایی دارند از گاز بهای بالایی برخوردار خواهند شد.