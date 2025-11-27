پخش زنده
امروز: -
دبیر علمی رویداد برنامه نویسی و هوش مصنوعی رایان با بیان اینکه رایان از بزرگترین رقابتهای بینالمللی در این حوزه است، گفت: ۲۵ کشور در مرحله نهایی مسابقات بینالمللی هوش مصنوعی و برنامهنویسی رایان مشارکت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمدعلی آبام، دبیر علمی رویداد برنامه نویسی و هوش مصنوعی رایان، با تشریح روند اجرایی روز نخست این مسابقات اعلام کرد: روز نخست رقابتهای بینالمللی هوش مصنوعی و برنامهنویسی «رایان» با ورود تدریجی شرکتکنندگان خارجی به تهران و انجام عملیات پذیرش، اسکان و ثبتنام آغاز شد. تیمها از ساعات ابتدایی بامداد چهارم آذر وارد کشور شدند .
مشارکت ۲۵ کشور در مرحله نهایی
آبام با بیان اینکه «رایان» از بزرگترین رقابتهای بینالمللی در حوزه برنامهنویسی و هوش مصنوعی است که مرحله مقدماتی آن با مشارکت بیش از ۳۰ هزار شرکتکننده از ۱۳۷ کشور جهان در دانشگاه صنعتی شریف، آغاز شده است، ادامه داد: حدود ۹۰ درصد شرکتکنندگان غیرایرانی هستند و تنها ۱۰ درصد از مجموع شرکتکنندگان را افراد ایرانی تشکیل میدهند.
دبیر علمی مسابقات رایان، با اشاره به اینکه مرحله نهایی میزبان بیش از ۱۰۰ شرکتکننده از ۳۰ کشور است، ادامه داد: در مراحل مقدماتی، ۴۶ کشور از اروپا، ۳۸ کشور از آسیا، ۲۴ کشور از آفریقا، ۱۸ کشور از آمریکا و ۱۱ کشور از اقیانوسیه حضور داشتند.
آبام اعلام کرد: فهرست کشورهایی که حضورشان در مرحله نهایی قطعی شده شامل ایالات متحده، روسیه، ایتالیا، چین، هند، آرژانتین، شیلی، لهستان، رومانی، سنگاپور، ویتنام، کلمبیا، ارمنستان، پاکستان، بنگلادش، افغانستان، استرالیا، بلاروس، صربستان، اتیوپی، اوکراین، تایوان، قزاقستان، اسلواکی و ایران است.
آبام ، یکی از نقاط قوت این دوره را «مشارکت گسترده مراکز دانشگاهی کشور» دانست و گفت: مراحل مختلف مسابقات از مرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ در ۱۰ استان از جمله همدان، شیراز، یزد، مشهد، سمنان، تبریز، اصفهان، تهران، اهواز و قائنات برگزار شد.
بهگفته وی، این گردش دانشگاهی، به «تقویت توانمندی فنی و الگوریتمی» دانشجویان سراسر کشور و ایجاد فرصتهای برابر برای ورود به رقابتهای سطح بالا کمک کرده است.
دبیر علمی «رایان» با اشاره به هدفگذاری معاونت علمی در طراحی این رقابتها اظهار کرد: این مسابقه با نگاه به تقویت تفکر الگوریتمی، مهارت حل مسئله، کار تیمی، تولید ایدههای جدید، شکلگیری کسبوکارهای نو و گسترش علوم مهندسی هوش مصنوعی و برنامهنویسی فراتر از دانشکدههای تخصصی طراحی شده است. این رویداد کمک میکند مسائل واقعی کشور محور حل مسئله قرار گیرد و ایران در حوزه علمی و طراحی سؤالات، مرجعیت بینالمللی خود را توسعه دهد.
وی افزود: طراحی سؤالات در این رویداد کاملاً ایرانی است و این امر نشان میدهد توان علمی کشور در سطحی قرار گرفته که میتواند برای دهها کشور جهان مسئله طراحی کند؛ موضوعی که در کمتر مسابقهای با این مقیاس دیده میشود.
مرحله نهایی رقابتهای برنامهنویسی و هوش مصنوعی «رایان»، با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، از ۴ آذر به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف و با حضور تیمهایی از ۲۵ کشور جهان، آغاز شده است و اختتامیه این رقابتها جمعه هفتم آذر برگزار خواهد شد.