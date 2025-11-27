پخش زنده
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویداد در رویداد رسانهای «آبدانان ایلام»، گفت: صدا و سیمای استان ایلام، دین خود را به این شهرستان ادا کرد که جای تقدیر و تشکر دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اسدالله چراغی در گفتگوی زنده تلفنی با خبر ایلام؛ اظهار کرد: پوشش رسانهای ظرفیتها و مسائل و مشکلات شهرستان آبدانان در قالب رویداد رسانهای «آبدانان ایلام» کاری ارزشمند بود؛ که بایستی از عملکرد مثبت صدا و سیمای مرکز ایلام در این خصوص، تقدیر کرد.
وی انعکاس مناسب رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آبدانان را گامی مهم در زمینه معرفی ظرفیتها و شناخت هرچه بیشتر این منطقه برشمرد و بر تداوم چنین اقداماتی از سوی رسانه ملی در دیگر مناطق استان نیز، تأکید کرد.