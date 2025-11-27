پخش زنده
امروز: -
بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص آلایندگی هوا در استان سمنان در وضعیت ناسالم قرار دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کیفیت هوای شهرهای سمنان و ایوانکی امروز پنجشنبه بر اثر افزایش آلایندههای جوی، در وضعیت قرمز «ناسالم برای همه گروهها» قرار گرفت و کیفیت هوای گرمسار در وضعیت نارنجی «ناسالم برای گروههای حساس» است. وضعیت کیفیت هوای شهرهای شاهرود و دامغان نیز زرد است.
وضعیت هوای شهر سمنان صبح امروز با شاخص آلودگی عدد ۱۵۲ در سنجش ذرات ۲ و نیم pm در وضعیت قرمز و ناسالم قرار گرفت.
بخش ایوانکی گرمسار با شاخص ۱۶۱ در سنجش ذرات ۲.۵ pm در وضعیت قرمز و گرمسار با شاخص ۱۰۶ در سنجش نیترید قرار دارد که نشاندهنده وضعیت نارنجی کیفیت هواست.
در شهرهای با وضعیت قرمز همه گروهها و در شهرهای با وضعیت نارنجی، سالمندان، کودکان، بانوان باردار و بیماران قلبی و ریوی باید از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.
همچنین انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز تا بهبود شرایط توصیه نمیشود و افراد دارای بیماریهای زمینهای نیز در صورت بروز علائم باید از ماسک مناسب استفاده کنند و در محیط بسته بمانند.
شاخص کیفیت هوا معیاری برای تعیین روزانه وضعیت هوا و میزان ارتباط آن با سلامت افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط نارنجی یا ناسالم برای گروه حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط قرمز یا ناسالم برای همه، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بنفش یا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط ارغوانی یا خطرناک تعریف شده است.