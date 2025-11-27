به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه شهرستان نقده در دیدار با خانواده شهیدان محمد علیزاده و سلیمان برنا با اشاره به اینکه امنیت امروز را مدیون شهدا هستیم افزود: حضور یافتن در خانواده شهدا و ایثارگران مایه خیر و برکت و ضامن سلامتی است و یکی وظایف ذاتی سپاه سرکشی و رسیدگی به مشکلات خانواده شهداست.

سرهنگ پاسدار محمد زواربا بیان اینکه امروز جامعه اسلامی ما با توکل بر خداوند متعال و رهنمود‌های داهیانه مقام معظم رهبری و پشتیبانی خانواده شهدا و ایثارگران با بر جاست تصریح کرد: در کنار تمامی مسائل مهم مملکت نقش و حضور مردم در تمامی صحنه‌ها باعث تضمین و امنیت جامعه‌ای است که با جانفشانی شهدا و ایثارگران بدست آمده است.

شهید محمد علیزاده ۱۷ شهریور ۱۳۶۵ در منطقه ربط در درگیری با عناصر فریب خورده ضد انقلاب و شهید سلیمان برنا از شهدای دانش آموزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۵ در منطقه عمومی فاو به فیض شهادت نایل آمده‌اند.