پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه شهرستان نقده با خانواده شهیدان محمد علیزاده و سلیمان برنا دیدار و از صبر و ایثارآنها قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه شهرستان نقده در دیدار با خانواده شهیدان محمد علیزاده و سلیمان برنا با اشاره به اینکه امنیت امروز را مدیون شهدا هستیم افزود: حضور یافتن در خانواده شهدا و ایثارگران مایه خیر و برکت و ضامن سلامتی است و یکی وظایف ذاتی سپاه سرکشی و رسیدگی به مشکلات خانواده شهداست.
سرهنگ پاسدار محمد زواربا بیان اینکه امروز جامعه اسلامی ما با توکل بر خداوند متعال و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری و پشتیبانی خانواده شهدا و ایثارگران با بر جاست تصریح کرد: در کنار تمامی مسائل مهم مملکت نقش و حضور مردم در تمامی صحنهها باعث تضمین و امنیت جامعهای است که با جانفشانی شهدا و ایثارگران بدست آمده است.
شهید محمد علیزاده ۱۷ شهریور ۱۳۶۵ در منطقه ربط در درگیری با عناصر فریب خورده ضد انقلاب و شهید سلیمان برنا از شهدای دانش آموزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۵ در منطقه عمومی فاو به فیض شهادت نایل آمدهاند.