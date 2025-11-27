یادواره شهدای آبروی محله و جلسات مشاوره خانواده و پیشگیری از اعتیاد در بخش کدکن تربت حیدریه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کربلای کدکن گفت: «همزمان با هفته بسیج، یادواره شهدای غرورآفرین آبروی محله در منازل خانواده شهدای شهر کدکن و با حضور خانواده های معزز شهدا و بسیجیان و مردم قدرشناس محله ها برگزار شد».

سروان رضا خجسته افزود: در این یادواره پرشور و معنوی، مداحان اهل بیت (ع) به ذکر مصیبت و روضه خوانی پرداختند و حاضران با نوای «یا زهرا (س)» و مرثیه سرایی برای شهدا، بر ارادت خود به آرمان های والای شهیدان افزودند.

وی اضافه کرد: در حاشیه این مراسم، از خانواده های معظم شهدا و بسیجیان با اهدای گل و هدایا قدردانی شد.

خجسته گفت: همچنین در ادامه ویژه برنامه های هفته بسیج، جلسه آگاهی‌ بخشی و پیشگیری از اعتیاد و جلسه آموزشی نهضت مشاوره و تربیت فرزند ویژه روستاییان منطقه برگزار شد.

وی اضافه کرد: به همت پایگاه مقاومت بسیج شهدای روستای تلخ بخش، نشستی صمیمی با حضور فرمانده انتظامی بخش کدکن برگزار شد که در این نشست شرکت‌ کنندگان درباره موضوع مهم پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی و معضل اعتیاد به گفت‌ و گو پرداختند.

فرمانده بسیج کدکن افزود: همچنین به همت پایگاه مقاومت بسیج والفجر روستای عبدآباد، جمعی از ریش‌ سفیدان، نوجوانان، بسیجیان و خواهران بسیجی در قالب کلاس نهضت مشاوره و تربیت فرزند گرد هم آمدند و در این جلسه نیز به تبیین مباحث تربیتی، مهارت‌ های ارتباطی در خانواده و راه‌های صحیح تربیت فرزند در عصر جدید پرداخته شد.

سروان خجسته همچنین از برگزاری همایش "مدافعان خانواده" ویژه بانوان در شهر کدکن خبر داد و با بیان اینکه این همایش با استقبال خوب بانوان همراه بود گفت ؛ در این مراسم به نکاتی مهم و ارزشمند در زمینه خانواده و نقش آن در جامعه پرداخته و بر اهمیت حفظ و تقویت بنیان خانواده‌ها تأکید شد.