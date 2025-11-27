پخش زنده
فرمانده کل سپاه گفت: اولین نیرویی که بلافاصله پس از حوادث برای مردمیاری و تأمین امنیت در صحنه حاضر شد، برادران بسیجی بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر پاکپور امروز در ارتباط تصویری برخط با مراکز استانها، با قدردانی از مجاهدتهای بسیجیان گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر و در استانهایی که زیر سایه جنگ و بمباران قرار داشتند، اولین نیرویی که بلافاصله پس از حوادث برای مردمیاری و تأمین امنیت در صحنه حاضر شد، برادران بسیجی بودند.
فرماندهکل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه حضور فیزیکی و معنادار بسیج مانع از سوءاستفادهها در مناطق آسیبدیده شد، افزود: بسیجیان با حضور شبانهروزی و برپایی تورهای ایست و بازرسی در ورودی شهرها، امنیت کامل را برای مردم به ارمغان آوردند.
در ادامه این مراسم، با دستور سرلشکر پاکپور، هزاران طرح کلان عمرانی و محرومیتزدایی بسیج سازندگی در تمامی استانهای کشور افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید.
بر اساس گزارش عملکرد طرحهای افتتاح شده، در یک سال گذشته عملیات آبرسانی به ۷۰۳ روستا در قالب طرح «جهاد آبرسانی» تکمیل و ۵۰۰ واحد مسکن محرومین نیز امروز به متقاضیان تحویل داده شد.
همچنین بهرهبرداری از ۷ هزار نیروگاه خورشیدی خانگی (۵ کیلوواتی) در قالب طرح «جهاد روشنایی»، افتتاح ۲۳ مدرسه استاندارد جایگزین مدارس سنگی، احداث ۴۷۰ کیلومتر راه روستایی و تکمیل ۸۸ کانال آبرسانی کشاورزی از دیگر بخشهای این طرح سراسری بود.
در این بازه زمانی، ۱۵۵ هزار فرصت شغلی پایدار نیز در مناطق هدف ایجاد شده که در سامانه رصد اشتغال کشور به ثبت رسیده است.