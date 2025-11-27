پخش زنده
معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت: پدیدههایی همچون گردوغبار، خشکسالی، سیل، بیابانزایی، آفات و بیماریهای نوظهور در جنگلها و مراتع و همچنین آتشسوزیهای گسترده، از مهمترین مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خسرو ثاقب طالبی گفت: اگرچه بخشی از آتشسوزی درجنگلهای هیرکانی ناشی از دخالتهای انسانی است، اما تغییر اقلیم در تشدید آن نقش اساسی دارد. همچنین بینظمی در بارندگیها موجب فرسایش خاک، تخریب پوشش گیاهی و افزایش آسیبپذیری سرزمین شده است.
وی افزود: استفاده از گونههای مقاوم به خشکی و گرما، بهبود سیستمهای آبیاری، اصلاح جنگلکاریها و تقویت پوششهای مرتعی سازگار با شرایط جدید از اقدامات ضروری برای مقابله با تغییر اقلیم است.
معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور گفت:در سالهای اخیر بینظمیهای شدید در الگوهای بارش، کاهش باران و برف و نیز افزایش دما رخ داده که آثار مستقیم بر پوشش گیاهی، خاک، میکروارگانیسمهای خاک و چرخههای حیاتی اکوسیستمها گذاشته است.
ثاقب طالبی درباره اثرات اقلیمی بر منابع ژنتیکی اظهار داشت: «تغییرات اقلیمی بر گیاهان، دام، آبزیان و حتی زنبورعسل اثر گذاشته و برخی جمعیتها در معرض خطر انقراض قرار گرفتهاند.
وی افزود: گیاهان به دلیل نداشتن امکان جابجایی، مستقیماً از افزایش دما، کاهش بارندگی و تغییر خط برف تأثیر میپذیرند؛ خط برف در کشور طی سالهای اخیر چند صد متر بالاتر رفته و این موضوع بر منابع آبی، پوشش گیاهی و تجدید حیات طبیعی اثر منفی داشته است.
معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با بیان اینکه پدیده گردوغبار نیز بخش وسیعی از کشور را تحت تأثیر قرار داده، افزود: بخشی از این گردوغبار منشأ خارجی دارد، اما بخش مهمی ناشی از خشک شدن تالابها و از بین رفتن پوشش گیاهی در داخل کشور است.
ثاقب طالبی با تأکید بر نقش تغییرات اقلیم در بروز آفات و بیماریهای جدید در جنگلها و مزارع کشور گفت: تغییر دما و شرایط اقلیمی زمینه را برای ظهور و گسترش آفات قرنطینهای فراهم کرده است؛ برای نمونه در جنگلهای شمال کشور ابتدا قارچ عامل خشکیدگی شمشادها و سپس پروانه برگخوار شمشاد، هزاران هکتار از جنگلهای بومی را تخریب کرده است.
معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایان بر ضرورت همافزایی ملی میان نهادهای پژوهشی، اجرایی و آموزشی برای مقابله با پیامدهای روبهگسترش تغییر اقلیم تأکید کرد.