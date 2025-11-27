به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: ۲ سارق کارگاه‌های صنعتی با ۶ فقره سرقت در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی دستگیر شدند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: مأموران کلانتری ۱۸ یزدانشهر با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی توانستند ۲ سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به ۶ فقره سرقت از کارگاه‌های صنعتی در سطح این شهرستان اعتراف کردند که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.