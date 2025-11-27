به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رقابت‌ های سومین دوره لیگ آیندگان هندبال کشور در بخش دختران و پسران، این روزها به‌ صورت همزمان در شهرهای مشهد، بجنورد و کرمان در حال برگزاری است و تیم‌ های خراسان رضوی در هر دو بخش با انگیزه بالا به مصاف رقبا رفته‌ اند.

مسابقات بخش پسران در گروه B به میزبانی خانه هندبال استاد محمدیان در مجموعه ورزشی کوثر مشهد آغاز شده است و تیم‌ های نام‌ آوران مشهد، نیروی زمینی سبزوار، سپهر آیسک خراسان جنوبی، مدرسه هندبال هادی خراسان شمالی و مس کرمان طی پنج روز با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در بخش دختران نیز شهر بجنورد میزبان رقابت‌های گروه A است و تیم‌ های حاضر از استان‌ های مختلف دیدارهای خود را پشت سر می‌ گذارند.

نمایندگان خراسان رضوی در هر دو بخش دختران و پسران، در نخستین روز مسابقات نمایش امیدوارکننده‌ ای داشتند و با کسب نتایج مناسب، گام اول را محکم برداشتند. با این حال در رقابت‌ های گروه C به میزبانی کرمان، تیم برزین مشهد در نخستین دیدار خود برابر تیم کفش سالار قم با نتیجه ۲۲ بر ۱۳ شکست خورد.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری، نتایج روز چهارشنبه ۵ آذرماه به شرح زیر ثبت شد:

در گروه A دختران در بجنورد، تیم‌ های کمیکس کافی شهرری، آیندگان خراسان شمالی و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان پیروز میدان بودند و تیم ستاره‌ ساز خراسان رضوی نیز در برابر میزبان شکست خورد.

در گروه B پسران به میزبانی مشهد، نیروی زمینی سبزوار با نتیجه ۳۵ بر ۲۰ مقابل شهید هادی خراسان شمالی به پیروزی رسید و تیم نام‌ آوران مشهد نیز با نتیجه ۳۶ بر ۳۲ از سد سپهر آیسک خراسان جنوبی گذشت.

در گروه C دختران در کرمان نیز تیم‌ های کفش سالار قم، سنگ‌آهن بافق و اکو کارمانیا کرمان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

مسابقات لیگ آیندگان در سه شهر یادشده طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و تیم‌ های خراسان رضوی امیدوارند با ادامه روند مطلوب، جایگاه برتری در این دوره از مسابقات کسب کنند.