پخش زنده
امروز: -
همایش استانی ایران دیجیتال، با هدف توانمندسازی دانش آموزان برای عصر هوش مصنوعی، در پردیش علم و فناوری دانشگاه ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همایش استانی ایران دیجیتال با هدف توانمندسازی دانشآموزان برای عصر هوش مصنوعی و پیوند نظام تعلیم و تربیت استان با جریانهای نوظهور علمی و فناورانه کشور، با حضور دانش آموزان پایه اول و دوم متوسطه در پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه برگزار شد.
از عمده محورهای این همایش میتوان به آشنایی با تحولات جهانی در عصر هوش مصنوعی، توانمندسازی نسل نوجوان برای حضور در زیست بوم دیجیتال کشور، معرفی طرح ملی ایران دیجیتال و فرصتهای آن برای آینده شغلی دانش آموزان و نقشه راه توسعهِ سواد هوش مصنوعی در مدارس استان اشاره کرد.
به گفته علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و قاسم جلیلی نژاد مدیرکل ارتباطات و فناوری آذربایجان غربی، تلاش برای تکمیل زیرساختهای لازم جهت بهرهمندی از هوش مصنوعی و ایجاد بستر مناسب برای تحول در این حوزه ادامه دارد.
در همایش استانی ایران دیجیتال، ۸۰ هزار دانش آموز از استان آذربایجان غربی شرکت کردهاند.
تجلیل از دانش آموزان برگزیده در حوزه فناوری و همچنین رونمایی از نشانِ دائمی دبیرخانه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال استان از دیگر برنامههای این همایش بود.