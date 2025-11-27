

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس پلیس راهور مازندران گفت: خودروی سواری ال ۹۰ با سه سرنشین در بلوار گلستان شهرستان نور در حال حرکت بود که بعلت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از سطح جاده منحرف شد.

سرهنگ نصراله بیگلری افزود: خودرو بعد از چند بار چرخیدن قبل از برخورد با شی ثابت، شیشه عقب خودرو شکسته و به هنگام برخورد خودرو با درخت، سرنشین سمت راست خودرو با توجه به عدم استفاده از کمربند ایمنی، از ناحیه صورت و سر با تنه درخت به شدت برخورد و در دم فوت می‌کند.





او ادامه داد: رانندگان و‌سایل نقلیه به استناد ماده ۱۲۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی موظف هستند در تقاطع‌هایی که چراغ راهنمایی و رانندگی یا مأ‌مور راهنمایی و رانندگی یا تابلوی ایست و‌جود ندارد، و در محل‌هایی که موانعی در مسیر حرکت آنان و‌جود دارد و همچنین هنگام بارندگی یا مه یا کولاک با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

سرهنگ بیگلری گفت: به استناد ماده ۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی:بستن کمربند ایمنی برای راننده و سرنشینان وسایط نقلیه در حال حرکت در معابر الزامی است.