به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با آخرین روز از هفته بسیج بیش از ۳۰ هزار بسیجی از چهار راه دانش تا حرم مطهر رضوی در صفوف بهم پیوسته اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

امروز علاوه بر مشهد در دیگر شهرهای خراسان رضوی هم بیش از ۴۰ هزار بسیجی با آرمان انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدا عهد و پیمانی دوباره بستند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) هم در این مراسم با اشاره به اینکه بسیج در همه عرصه ها خدمتگزار مردم است، گفت: در هفته بسیج در خراسان رضوی بیش از ۲ هزار و سیصد طرح عمرانی به بهره برداری رسید و تحویل مردم شد.

وداع با پیکر ۳ شهید گمنام دفاع مقدس نیز بخشی دیگر از برنامه های این مراسم بود.