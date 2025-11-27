اداره کل رسیدگی به امور حرمین شریفین اعلام کرد: تعداد کل زائران حرمین شریفین در ماه جمادی الاول سال جاری هجری به ۶۶ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۱۵۳ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، اداره کل رسیدگی به امور حرمین شریفین در بیانیه‌ای اعلام کرد: تعداد زائران در ماه جمادی الاولی سال جاری به ۶۶ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۱۵۳ نفر رسیده است، که این تعداد در مقایسه با ماه ربیع الثانی، ۱۲میلیون و ۱۲۱ هزار و ۲۵۲ نفر افزایش داشته است.

این اداره گزارش داد: تعداد نمازگزاران در مسجد الحرام نیز به ۲۵ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۶۷۹ نفر از جمله ۱۰۰هزار و ۴۸۹ نمازگزار در حجر اسماعیل (دیوار نیم دایره‌ای مجاور کعبه) رسیده است، در حالی که تعداد عمره گزاران به ۱۳ میلیون و ۹۷۲هزار و ۷۸۰ نفر رسیده است.

در این بیانیه آمده است: تعداد نمازگزاران در مسجد النبی در جمادی الاول به ۲۳ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۱۸۵ نفر از جمله درروضه الشریفه به ۹۱۲ هزار و ۶۹۵ نفر رسید، درحالی که تعدادی زیارت کنندگان مرقد پیامبر (ص) نیز به دو میلیون و ۳۶۳ هزار و ۳۲۵ نفر رسید.

اداره کل مراقبت از حرمین شریفین از فناوری پیشرفته مبتنی بر حسگر‌ها برای نظارت بر تعداد نمازگزاران و زائرانی که از حرمین شریفین در ورودی‌های اصلی بازدید می‌کنند، استفاده می‌کند.

این طرح با هدف افزایش بهره‌وری عملیاتی با ردیابی جریان جمعیت و توانمندسازی مقامات برای مدیریت زائران، اجرا می‌شود.