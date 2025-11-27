پخش زنده
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: با وجود استمرار خشکسالی و فشار مضاعف بر منابع آب، اقدامات مستمر مدیریتی و عملیاتی موجب شد کشور از بروز بحرانهای فراگیر همچون قطع طولانیمدت یا نوبتبندی سراسری آب مصون بماند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)؛ هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از حوضههای آبریز کشور با افت شدید بارشها، کاهش تغذیه آبخوانها و افزایش فشار تقاضا مواجهاند، مدیریت منابع آب نیازمند تصمیمگیریهای پیچیده، اقدامات فوری و نگاه یکپارچه حوضهای است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر اینکه پیچیدگیهای بخش آب بهمراتب فراتر از سایر حوزههای انرژی است، گفت: حتی با وجود تخصیص منابع مالی قابل توجه، ماهیت طبیعی چرخه آب و وابستگی ذاتی آن به شرایط اقلیمی، محدودیتهای اساسی بر برنامهریزی و تأمین پایدار آب اعمال میکند؛ از این رو، مدیریت خشکسالی، تقویت تابآوری سامانههای تأمین و توسعه منابع جایگزین باید همزمان دنبال شود.
وی افزود: زاهدان، بندرعباس، بوشهر، اصفهان، شیراز و کرمان مناطق درگیر تنش شدید آبی هستند که در سالهای اخیر، که افت شدید بارشها و کسری مخزن آبخوانها، آنها را در معرض بحران قرار داده بود.
امینی بیان کرد: در این شهرها مجموعهای از اقدامات فوری شامل راهاندازی چاههای اضطراری، افزایش ظرفیت خطوط انتقال، اصلاح نقاط ناپایدار شبکه، مدیریت فشار، بهرهبرداری از سامانههای پایش لحظهای و اجرای پروژههای کوتاهمدت تأمین آب موجب شد تداوم خدمات با کمترین اختلال ممکن انجام شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: تجربه موفق اجرای پروژههای اضطراری در همدان و شهرکرد، زمینهساز تقویت مدلهای مدیریتی در سایر استانها شد و نشان داد که ترکیب اقدامات مهندسی، مشارکت مردمی و تصمیمگیری سریع، امکان عبور از دشوارترین شرایط را فراهم میکند، همچنین، صنعت آب و فاضلاب کشور با اجرای پروژههای ملی در حوزه انتقال آب، توسعه شیرینسازی در سواحل، بازچرخانی پساب و تقویت منابع جایگزین در تلاش است تابآوری کشور را در سالهای خشک آینده افزایش دهد و از بروز محدودیتهای گسترده جلوگیری کند؛ امری که بدون همراهی مشترکان در مدیریت مصرف پایدار نخواهد بود.