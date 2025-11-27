به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: در راستای طرح سـراسـری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت کالا‌های ممنوعه طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح استان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف ۶۱ میلیارد ریال کالای قاچاق انواع کالای قاچاق شدند.

سرهنگ احمدرضا چگنی افزود: در این راستا کالا‌های قاچاق شامل لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی، مواد خوراکی، پوشاک و البسه، موتورسیکلت و ماینر کشف شد.

او گفت: در این رابطه تعداد هشت دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین توقیف و ۱۲ نفر به عنوان متهم با تشکیل ۱۲ فقره پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.