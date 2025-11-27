به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده اسبق سپاه امام رضا (ع) و مسئول موکب‌ های استان خراسان رضوی، در اجتماع بسیجیان شهرستان نیشابور گفت: دشمنان برای بعد از جمهوری اسلامی کابینه و نحوه اداره کشور را تعیین کرده‌ بودند و نقطه امید آنان این بود که با استفاده از نارسایی‌ دستگاه‌ ها، مردم ناراضی به خیابان بیایند و نظام دچار براندازی شود اما مردم در حمایت از نظام و انقلاب به خیابان آمدند.

سردار غلامرضا احمدی با بیلن خاطره ای از دیدار با مقام معظم رهبری اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری، بسیج نیروی خاصی در کنار دیگر نیروها نیست. اگر بگوییم یک نیروی زمینی، یک نیروی دریایی و یک بسیج داریم، بسیج را کوچک کرده‌ ایم. بسیج کل سپاه، کل ارتش و کل ملت است.

سردار احمدی با هشدار درباره عواقب حضور نداشتن مردم در صحنه تأکید کرد: «اگر بسیج، امام و ملت نبود، سرنوشتی که برای ما در جنگ هشت ساله تعیین کرده بودند، بهتر از سرنوشت کویت نبود. صدام که هشت سال با ما جنگید، تنها هشت ماه بعد به کشور دوست خودش، کویت، تجاوز کرد. اگر ملت در میدان نباشند، دشمن به آرزوهایش می‌ رسد.»

وی در پایان با اشاره به درس‌ های تاریخ صدر اسلام و جنگ صفین گفت: «در جنگ صفین، اگر به لشکر امیرالمؤمنین (ع) تنها چند دقیقه مهلت بیشتر داده می‌ شد، جنگ به نفع ایشان تمام می‌ شد. امروز ما در این معرکه داریم و مطمئن هستیم که اگر تقویت بسیج، فراگیری بسیج و فهم بسیج انجام شود، انقلاب بیمه خواهد شد.»