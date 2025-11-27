پخش زنده
بانوان بسیجی در عرصههای مختلف از جمله زمینههای فرهنگی، آموزشی، خدماتی و بهداشتی حضوری گسترده دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هفته بسیج یادآور ارزشهای والا، مقاومت و جانفشانیهای دلاورمردان و شیرزنانی است که با ایثار و فداکاری خود، به نمادی برای عزت و افتخار ملت ایران بدل شدند.
در این عرصه، تلاش بانوان بسیجی با همتی بلند و عزم جدی در گروههای جهادی قابل ستایش است.
در گروههای جهادی بیشترین نقش خواهران در زمینه اقدامات فرهنگی، کلاسهای آموزشی و خدمات مشاوره و درمان است.
مشارکت بانوان ایرانی در سنگر بسیج سازندگی، از عزم و اراده قوی آنان در دفاع از وطن حکایت دارد.