بانوان بسیجی در عرصه‌های مختلف از جمله زمینه‌های فرهنگی، آموزشی، خدماتی و بهداشتی حضوری گسترده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هفته بسیج یادآور ارزش‌های والا، مقاومت و جان‌فشانی‌های دلاورمردان و شیرزنانی است که با ایثار و فداکاری خود، به نمادی برای عزت و افتخار ملت ایران بدل شدند.

در این عرصه، تلاش بانوان بسیجی با همتی بلند و عزم جدی در گروه‌های جهادی قابل ستایش است.

در گروه‌های جهادی بیشترین نقش خواهران در زمینه اقدامات فرهنگی، کلاس‌های آموزشی و خدمات مشاوره و درمان است.

مشارکت بانوان ایرانی در سنگر بسیج سازندگی، از عزم و اراده قوی آنان در دفاع از وطن حکایت دارد.