سرقت میلیاردی طلا با داروی بیهوشی
سارقی که با داروی بیهوشی طلاهای چند خانم را در چالوس سرقت کرده بود دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ فرمانده انتظامی شهرستان چالوس گفت: در پی طرح چند شکایت مبنی بر این که یک خانم با ایجاد ارتباط و دوستی با چند خانم دیگر و دعوت آنها به منزل شخصی خود و پذیرایی از آنها با نوشیدنیهایی که در داخلش داروی بیهوشی اضافه و سپس اقدام به سرقت طلاجات میکرد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ محسن سلیمانی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری این فرد که غیربومی و مستاجر میباشد، در یکی از مناطق شهرستان شهرستان شدند.
او با اشاره به این که این متهم طلاجات را به یکی از طلافروشیهای شهرستان به فروش میرسانده است، از شناسایی و دستگیری طلافروش و همچنین پلمب طلافروشی خبر داد و ارزش ریالی طلاجات کشف شده را بیش از ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان چالوس با بیان این که پرونده در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی میباشد، از شهروندان خواست با اطلاع رسانی به موقع و ارائه اخبار و اطلاعات صحیح به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، پلیس را در ارائه خدمات انتظامی به شهروندان یاری کنند.