سارا بهمنیار کاراته‌کای وزن منهای ۵۰ کیلوگرم تیم‌ملی ایران، نخستین مبارزه خود در رقابت‌های جهانی قاهره را با برتری حساس مقابل حریف مکزیکی پشت سر گذاشت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که در قاهره مصر برگزار می‌شود، سارا بهمنیار نماینده کشورمان در گروه ۶ وزن منهای ۵۰ کیلوگرم، در نخستین مبارزه خود برابر کاتیا سالسیدو از مکزیک قرار گرفت.

این مبارزه با تساوی ۳–۳ به پایان رسید؛ اما طبق قانون سنشو (امتیاز نخست)، پیروزی به نام بهمنیار ثبت شد.

بهمنیار در ادامه رقابت‌ها باید به مصاف مایا شارر از سوئیس و ماریامی واسادزه از گرجستان برود تا سرنوشت صعودش از گروه روشن شود.