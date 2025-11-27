پخش زنده
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایران از نقشآفرینی پاکستان در پروندههای مهم بینالمللی از جمله مسئله هستهای استقبال میکند، البته در چارچوبهایی که مورد توجه تهران باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر دو روزه خود به پاکستان، مهمترین محورهای گفتوگو با مقامات عالی این کشور را تشریح کرد.
به گفته او در دیدار با رئیسجمهور، نخستوزیر، رئیس مجلس ملی، فرمانده ارتش و دیگر مقامات ارشد پاکستان مجموعهای از موضوعات اقتصادی، امنیتی و منطقهای مورد بررسی قرار گرفت.
آقای لاریجانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: بخش نخست این مذاکرات به توسعه روابط اقتصادی اختصاص داشت.
وی گفت: پس از سفر «آقای مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران به اسلامآباد، سقفی برای روابط تجاری دو کشور تعیین شده و اکنون فراهمسازی بسترهای لازم برای تحقق آن در دستور کار قرار دارد.
او افزود: در این سفر درباره ظرفیتهایی که میتواند به توسعه تجارت کمک کند بهویژه در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز دو کشور بحث شد و شیوههای خرید، انتقال و تأمین مالی این اقلام از جمله مباحث بانکی، تهاتر و روشهای مختلف تجارت مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی، دو طرف درباره راههای افزایش سطح روابط اقتصادی تا سقف ده میلیارد دلار نیز مذاکره کردند.
بررسی فرصتهای صنعتی، امکانسنجی سرمایهگذاریهای مشترک و برنامهریزی برای انجام سفرهای متقابل مقامات پاکستانی به تهران از جمله موضوعات مطرحشده بود.
لاریجانی تأکید کرد: بخش خصوصی ایران میتواند نقش فعال و تعیینکنندهای در این روند داشته باشد و این موضوع در تمام ملاقاتها دنبال شد.
او بخش دیگری از گفتوگوها را مرتبط با توسعه همکاریهای ترانزیتی دانست و از طرح ایجاد کریدور راهآهن اسلامآباد – زاهدان – تهران به سمت غرب و ترکیه خبر داد؛ مسیری که میتواند به کریدور شمال – جنوب نیز متصل شود.
لاریجانی گفت: دو طرف تصمیم گرفتند مراجع مسئول در ایران و پاکستان مذاکرات تکمیلی را برای سرمایهگذاری و اجرای این طرح آغاز کنند. مسائل امنیتی نیز یکی از محورهای مهم این رایزنیها بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: ایران و پاکستان دو کشور بزرگ و مقتدر منطقه هستند و طبیعی است که برخی بازیگران بیرونی نخواهند روابط سالم و رو به رشد دو کشور تقویت شود و ممکن است با حمایت از گروههای تروریستی به دنبال بر هم زدن فضای امنیتی باشند.
وی افزود: مذاکرات سازندهای برای ایجاد همکاری مشترک در مقابله با این تهدیدها انجام شد تا از اقدامات مخرب علیه صلح و امنیت جلوگیری شود، در حوزه تحولات منطقهای نیز موضوع فلسطین و غزه بهعنوان مسئله روز محور رایزنیها بود.
لاریجانی گفت: ایران و پاکستان درباره نحوه همکاری مشترک، حفظ حقوق مردم فلسطین و تقویت نقش پاکستان در مسائل منطقهای تبادل نظر کردند.
وی تأکید کرد: ایران از نقشآفرینی پاکستان در پروندههای مهم بینالمللی از جمله مسئله هستهای استقبال میکند، البته در چارچوبهایی که مورد توجه تهران باشد.
او همچنین به طرح موضوع اختلافات پاکستان در منطقه از جمله با افغانستان اشاره کرد و گفت: ایران از این وضعیت متأسف است و آمادگی دارد بهعنوان کشور همسایه برای کمک به حل این اختلافات نقشآفرینی کند.
به گفته لاریجانی، مقامات پاکستانی نیز بر اهمیت نقش ایران در مدیریت مسائل منطقهای تأکید کردهاند و تهران نیز تلاش خواهد کرد با روشی مورد قبول طرف پاکستانی در این روند یاریرسان باشد.