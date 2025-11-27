به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جواد اصلانی گفت: بر اساس گزارش واصله از سوی دوستداران محیط زیست، مأموران یگان حفاظت بلافاصله در محل حاضر شده و از متخلف ادوات صید غیرمجاز شامل یک‌دست چکمه صیادی و حدود ۱۵۰ متر تور دامی کشف و ضبط کردند.

وی افزود: صورت‌جلسه تخلف در محل تنظیم و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

اصلانی اضافه کرد: در سال جاری هیچ‌گونه پروانه صید یا شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات شهرستانی صادر نشده و از شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست می‌شود هرگونه تخلف شکار و صید را به اداره محیط زیست گزارش کنند.