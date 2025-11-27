به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: با تلاش مأموران پلیس فتا، نزدیک به ۳۱ میلیارد ریال که با ترفند ارسال لینک‌های جعلی، واریز بیعانه وخرید‌های اینترنتی از درگاه‌های نامعتبر از حساب تعدادی از شهروندان برداشت شده بود به آن‌ها بازگردانده شد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا این فرماندهی و اعلام شکایت مبنی بر برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی آنان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

وی گفت: با انجام اقدامات تخصصی و شناسایی ۳ متهم این پرونده، نزدیک به ۳۱ میلیارد ریال وجوه برداشت شده غیر مجاز از حساب‌های بانکی مالباختگان به آنان بازگردانده شد.