به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه حضور خود در خوی به همراه خدایی رئیس دادگستری و رشتبر دادستان این شهرستان به منظور بررسی مشکل حقوق عامه‌ای و ثبتی اهالی منطقه قره درویش در مسجد بلال این محله حضور یافتند.

در این جلسه که پیرو بازدید میدانی و با حضور مسئولین استانی و شهرستانی مرتبط و بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی منطقه تشکیل شد، نماینده ساکنین به طرح مشکل که تعارض مالکیت ۸۹ قطعه از زمین‌های این منطقه با زمین شهری که از سال ۶۴ خریداری و در آنها احداث بنا شده بود پرداخت و پس از آن مسئولان مربوطه توضیحات لازم را در خصوص موضوع ارائه نمودند.

عتباتی و مجیدی پس از استماع اظهارات نماینده ساکنین و توضیحات مدیران مربوطه از باب حقوق عامه، حل مشکلات اهالی و پیشگیری از تشکیل پرونده و تحمیل کار مضاعف به دستگاه قضایی دستور دادند که بر اساس دستورالعمل‌ها و محاسبه ارزش منطقه‌ای زمین‌های مسکونی مورد اختلاف با پرداخت مبلغ تعیین شده اسناد قطعات مورد اختلاف از زمین شهری به نام اهالی منتقل شوند و اهالی نیز ظرف دو هفته به مسکن و شهرسازی حضور یافته و اقدام به تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی اقدام نمایند.