به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر آتش سوزی گسترده سقف ۳ ساختمان مسکونی ۴ طبقه در خیابان شهدای رشت، ۳۸ آتش نشان با ۱۳ خودروی عملیاتی، اطفایی، آبرسان، دستگاه تنفسی و ۲ دستگاه نردبان، به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی با بیان اینکه به دلیل نبود دیوار آتش بر، حریق به سرعت در حال سرایت به سمت سقف ساختمان‌های مجاور بود، افزود: تیم‌های عملیاتی از داخل ساختمان‌ها و پشت بام‌ها به کمک نردبان هیدرولیک، به کانون آتش نزدیک شده و این حریق بزرگ را مهار کردند.

وی با اشاره به مشکلات عملیاتی این حادثه، اضافه کرد: اگرچه ساختمان‌ها لوله‌های خشک آبرسان داشتند، اما به دلیل نگهداری نادرست و نبود تجهیزات ویژه در ساختمان مانند کوپلینگ‌ها، آتش نشانان نتوانستند از این سامانه برای اطفای حریق استفاده کنند و مجبور شدند لوله‌های نواری را از لابه لایه پله‌های آپارتمان به سقف هدایت کنند.

رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: خوشبختانه آتش به هیچ یک از واحد‌های مسکونی این ساختمان‌ها سرایت نکرد و در همان سقف که انبار نگهداری انواع وسایل قابل اشتعال بود مهار شد.

شهرام مومنی با اشاره به مصدومیت جزئی چند آتش نشان و مداوای آن‌ها در محل حادثه، بر لزوم نگهداری صحیح از تجهیزات اطفاء حریق نصب شده و اهمیت وجود دیوار‌های آتش‌بر در ساختمان‌های به‌هم پیوسته برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی تاکید کرد.