۲ سارق ساختمانهای نیمه ساز با ۱۵ فقره سرقت در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: ۲ سارق ساختمانهای نیمه ساز با ۱۵ فقره سرقت در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی دستگیر شدند.
سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمانهای نیمه ساز در برخی از مناطق شهرستان لنجان، مأموران کلانتری ۱۹ موفق شدند ۲ سارق را شناسایی و متهمان را در عملیاتی هماهنگ دستگیر کنند.
وی گفت: متهمان دستگیر شده در تحقیقات اولیه به ۱۵ فقره سرقت از ساختمانهای نیمه ساز اعتراف کردند که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.