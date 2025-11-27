جمعی از ورزشکاران زورخانه‌ای در میاندوآب با اجرای آیین‌های سنتی ورزش باستانی، یاد و نام پهلوانی، ایثار و روحیه بسیجی را زنده کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، جمعی از ورزشکاران زورخانه‌ای در میاندوآب با اجرای آیین‌های سنتی ورزش باستانی، یاد و نام پهلوانی، ایثار و روحیه بسیجی را زنده کردند.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و همراهی نوای مرشد، جلوه‌ای از همبستگی، معنویت و فرهنگ اصیل ایرانی را به نمایش گذاشت.

در این مراسم، سرهنگ پاسدار محمد پیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب در سخنانی با بیان اینکه ورزش پهلوانی ریشه در فرهنگ ایرانی دارد، گفت: پهلوانان با مرام فتوت، ایثار و کمک به دیگران شناخته می‌شوند و همین روحیه، پیوندی عمیق با فرهنگ بسیجی دارد.

وی اظهار کرد: بسیجی بودن یعنی آمادگی برای خدمت بی‌منت، دفاع از ارزش‌ها و ایستادگی در برابر سختی‌ها؛ همان‌گونه که ورزشکار زورخانه‌ای با صبر، تلاش و همدلی، قدرت خود را در راه خیر و عدالت به کار می‌گیرد.