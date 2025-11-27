پخش زنده
حافظ قشقایی نماینده دسته ۶۵ کیلوگرم ایران با ثبت مجموع ۲۸۲ کیلوگرم قهرمان رقابتهای وزنهبرداری جام فجر شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای بینالمللی وزنهبرداری جام فجر از امروز (پنجشنبه ۶ آذر) در سالن ایرانیان مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد.
نفرات برتر دسته ۶۰ کیلوگرم:
یکضرب
۱. میرزایف از ترکمنستان با ۱۲۴ کیلوگرم
۲. لاگاس از سریلانکا با ۱۰۷ کیلوگرم
۳. زبیروف از تاجیکستان با ۹۳ کیلوگرم
دوضرب
۱. میرزایف از ترکمنستان ۱۵۰ کیلوگرم
۲. لاگاس از سریلانکا ۱۳۵ کیلوگرم
۳. زبیردپوف از تاجیکستان ۱۰۵ کیلوگرم
مجموع
۱. میرزایف از ترکمنستان ۲۷۴ کیلوگرم
۲. لاگاس از سریلانکا ۲۴۲ کیلوگرم
۳. زبیردپوف از تاجیکستان ۱۹۸ کیلوگرم
نفرات برتر دسته ۶۵ کیلوگرم:
یکضرب
۱ حافظ قشقایی از ایران ۱۲۲ کیلوگرم
۲. اودیلوف از ازبکستان ۱۲۱ کیلوگرم
۳. سنگوف از تاجیکستان ۹۱ کیلوگرم
دوضرب
۱. حافظ قشقایی از ایران ۱۶۰ کیلوگرم
۲. اودیلوف از ازبکستان ۱۵۰ کیلوگرم
۳. سنگوف از تاجیکستان ۱۱۰ کیلوگرم
مجموع
۱. حافظ قشقایی از ایران ۲۸۲ کیلوگرم
۲. اودیلوف از ازبکستان ۲۷۱ کیلوگرم
۳. سنگوف از تاجیکستان ۲۰۱ کیلوگرم
تیم ملی وزنه برداری ایران با ۸ وزنهبردار در ششمین دوره رقابتهای بینالمللی جام فجر حضور دارد.