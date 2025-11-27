پخش زنده
بیش از ۱۹۵۰۰ طرح محرومیت زدایی در یکسال گذشته به همت بسیج در سراسر کشور اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در دل روستایی که سالهاست نامش روی هیچ نقشهای پررنگ نیست. زندگی هنوز با سختیهای ساده، اما عمیق میگذرد.
اینها قصه نیست، روایت واقعی مردمیست که سالها چشم انتظار جریان آب، جادهای امر، خانهای مقاوم و درمانگاهی نزدیک بودند. در دل همین کمبودها روزی رسید که کاروانی کوچک از راه خاکی بالا آمد. چهرههایی که هیچکدامشان اهل این روستا نبودند، اما انگار درد این روستا درد خودشان بود. داوطلبانی که نام مشترکشان بسیج بود.
در روایت کلان کشور نیز رسیدگی به مناطق محروم همواره تأکید شده است و در کنار انبوه طرحهای عمرانی، اجرای طرحهای آبخیزداری برای جلوگیری از سیلاب و تأمین آب کشاورزی از دیگر اقدامات بسیج در سراسر کشور است.
طرح آبخیز تا جالیزی که مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی منعقد شده قراره در طول مدت ۵ سال برنامه هفتم ۱۹ میلیون هکتار آبخیزداری انجام بشود.
بر اساس گزارشهای رسمی در یک سال اخیر بیش از ۱۹۵۰۰ طرح محرومیت زدایی در سراسر کشور اجرا شده است.