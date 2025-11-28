پخش زنده
کتابهای مسابقه کتابخوانی خط امین در کتابخانه عمومی بهمن رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول نهاد کتابخانههای عمومی شهرستان آباده گفت: در مراسمی با حضور دوستداران کتاب و مسوولان این شهرستان، از کتابهای مسابقه خط امین در کتابخانه عمومی یادگاران امام خمینی (ره) شهر بهمن رونمایی شد.
اسلم بخش افزود: در این مراسم، هفت کتاب با موضوع دفاع مقدس که مورد تقریظ مقام معظم رهبری بوده است رونمایی شد تا علاقمندان بتوانند در مسابقه تولید محتوا و پاسخگویی به سوالات شرکت کنند.
مسوول نهاد کتابخانهها عمومی شهرستان آباده بیان کرد: در این برنامه، راویان گوشهای از داستانهای این کتابها را روایت کردند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.