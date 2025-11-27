قائم‌ مقام وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد بیش از یک میلیون اثر تاریخی در ایران قابل شناسایی و ثبت است در حالی که تاکنون تنها ۴۳ هزار اثر به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،علی دارابی در حاشیه افتتاح مجموعه تاریخی فرهنگی اوحدیه مراغه با قدردانی از کلیه عوامل اجرایی این پروژه اظهار کرد: این اقدامات شایسته تقدیر است همکاران اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، فرمانداری و شهرداری توانستند این مکان ارزشمند را به یک مرکز بزرگ فرهنگی تبدیل کنند.

وی با اشاره به گستره عظیم فرهنگ و تمدن در سراسر کشور افزود: جای‌جای ایران بزرگ سرشار از مشاهیر ادب و فرهنگ است و در هر نقطه آن می‌توان نشانه‌هایی از تاریخ و هویت ایرانی را مشاهده کرد. ایران کشوری موزه‌ای است؛ کشوری که آثار تاریخی در آن به فراوانی یافت می‌شود و مراغه یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این ظرفیت عظیم است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه جهانی ایران در حوزه میراث ملموس و ناملموس بیان داشت: ایران در میراث جهانی جزو ۱۰ کشور نخست و در میراث ناملموس در میان ۴ کشور برتر جهان قرار دارد. برآورد‌ها نشان می‌دهد بیش از یک میلیون اثر تاریخی در ایران قابل شناسایی و ثبت است در حالی که تاکنون تنها ۴۳ هزار اثر به ثبت رسیده است.

دارابی ادامه داد: حفاظت و نگهداری از این گنجینه بزرگ ملی بدون حضور و مشارکت مردم ممکن نیست. این نوع آبادانی‌ها که با ایجاد اشتغال، ارتقای دانش میراثی و تقویت شهرسازی همراه است، به صورت مستقیم به توسعه عمران شهر و استان کمک می‌کند و مسیر رشد فرهنگی و اجتماعی را هموارتر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد:وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همکاران ما در این استان با تمام توان برای توسعه بهتر و بیشتر این مجموعه همکاری خواهیم کرد تا اوحدیه مراغه به جایگاهی شایسته در زیست‌بوم فرهنگی کشور دست یابد.