شناسایی و ساماندهی نیازمندان ساکن در ۵۸ محله کمتر برخوردار کاشان در اولویت قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار ویژه شهرستان کاشان با اشاره به تشکیل هشت کمیته محلی برای ارتقای همکاریهای اجتماعی و حمایتی و توانمند کردن محلات کاشان گفت: حمایتهای مالی، فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی بخشی از اهداف طرحی است که برای توسعه و تحول اجتماعمحور در ۵۸ محله کم برخوردار ترسیم شده است.
مجتبی راعی افزود: با برنامهریزی و تلاشهای انجام شده اولین گامها برای تحقق این مهم با همت مسئولان و نیروهای مردمی است.
وی با اشاره به اینکه هدف از راهاندازی این کمیتهها، ارتقای سهم اجتماعی در مناطق مختلف شهرستان و تقویت همکاریها میان نهادهای دولتی و مردم است گفت: شناسایی و ساماندهی نیازمندان ساکن در ۵۸ محله کمتر برخوردار شامل زنان سرپرست خانوار، معلولان، سرپرستان از کار افتاده، خانواده زندانیان، خانواده معتاد در حال ترک، بد سرپرستان و شرایط خاص و بیماران عصب و روان در اولویت است.
وی افزود: در این طرح تمرکز بر تامین مایحتاج اساسی خانوادههای نیازمند شناسایی شده است.