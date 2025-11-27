به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار ویژه شهرستان کاشان با اشاره به تشکیل هشت کمیته محلی برای ارتقای همکاری‌های اجتماعی و حمایتی و توانمند کردن محلات کاشان گفت: حمایت‌های مالی، فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی بخشی از اهداف طرحی است که برای توسعه و تحول اجتماع‌محور در ۵۸ محله کم برخوردار ترسیم شده است.

مجتبی راعی افزود: با برنامه‌ریزی و تلاش‌های انجام شده اولین گام‌ها برای تحقق این مهم با همت مسئولان و نیرو‌های مردمی است.

وی با اشاره به اینکه هدف از راه‌اندازی این کمیته‌ها، ارتقای سهم اجتماعی در مناطق مختلف شهرستان و تقویت همکاری‌ها میان نهاد‌های دولتی و مردم است گفت: شناسایی و ساماندهی نیازمندان ساکن در ۵۸ محله کمتر برخوردار شامل زنان سرپرست خانوار، معلولان، سرپرستان از کار افتاده، خانواده زندانیان، خانواده معتاد در حال ترک، بد سرپرستان و شرایط خاص و بیماران عصب و روان در اولویت است.

وی افزود: در این طرح تمرکز بر تامین مایحتاج اساسی خانواده‌های نیازمند شناسایی شده است.