معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در اصفهان گفت: انسجام مردم پشت سر ولایت، دشمن را مجبور به توقف جنگ ۱۲ روزه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار رسول سناییراد امروز در همایش دوسالانه پیشکسوتان روحانی نیروهای مسلح در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری در اصفهان گفت: هر کس که دغدغه پیشرفت و عزت نظام اسلامی دارد، بسیجی است.
وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه، جنگی ترکیبی چند لایه و مدرن با استفاده از همه تجارب گذشته و فناوریهای نوین دشمن بود و گمان میکردند با زدن شبکه یکپارچه پدافند و خط مقدم موشکهای ایران، توان موشکی ایران از بین میرود.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا افزود: البته دشمن برخی مسایل را محاسبه نکرده بود که اولین مورد آن نقش و جایگاه رهبری بود و دومین مسأله انسجام ملی با محوریت ولایت و هویت ایرانی اسلامی مردم ما بود.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا افزود: در جنگ ۱۲ روزه، ما اقتدار را با شلیک موشک به منصفه ظهور رساندیم و این اقتدار در داخل تولید قدرت و در خارج از شکور تولید اعتبار داشت.
وی افزود: رژیم صهیونسیتی میزان قابل توجهی از تخریبها را برای اولین بار تجربه کرد، در صورتی که در جنگهای قبلی رژیم صهیونسیتی چنین حجم تخریبی را شاهد نبود و حتی در جنگ امنیتی نیز شکست را تجربه کرد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا اضافه کرد: امروز لازم است با امید آفرینی و پرهیز از یاس، حفظ آمادگیها و دادن پیام قدرت بهدشمن، افزایش تابآوری، کار اقتصادی و جلب رضایت مردم بهعنوان راهکارهای پیشرو خود را برای مقابله با دشمن آماده کنیم.
وی گفت: ایران اسلامی برای تحقق این راهکارها، ظرفیتهایی از جمله موقعیت جغرافیای، زبان فارسی و خصلت تمدنی حماسه ساز، جایگاه منحصربهفرد رهبری در بین مردم، تجربه کار فرهنگی اثر بخش، تجارب مواجهه با تحریمها را در اختیار دارد.
همایش دوسالانه پیشکسوتان روحانی نیروهای مسلح در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری امروز با حضور روحانیون بازنشسته ارتش، سپاه، فراجا، وزارت دفاع به میزبانی مرکز آموزش توپخانه و موشکهای شهید صیاد شیرازی نیروی زمینی ارتش برگزار شد.