به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت هفته بسیج مسابقات تیراندازی با حضور اقشار مختلف بسیج و عموم مردم از شهرستان‌های میاندوآب و چهاربرج و باروق به تعداد ۱۵۰ نفر با همکاری هیات تیراندازی و تربیت بدنی بسیج شهرستان در محل سالن اختصاصی تیراندازی شهدای ۱۷ شهریور برگزار شد.

مسابقات طبق قوانین بین المللی تیراندازی برگزار گردید و به نفرات برتر مسابقات به تعداد ۳ نفر هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا شد.

این مسابقات با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب و جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد.