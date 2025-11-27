

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره مصر، سارا بهمنیار دومین مبارزه خود را مقابل مایا شارر از سوئیس برگزار کرد و با اقتدار، ۸ – ۲ پیروز شد.

پیش از این، بهمنیار در نخستین مسابقه پس از تساوی ۳ – ۳ برابر کاتیا سالسیدو از مکزیک، به دلیل کسب امتیاز نخست (سنشو)، برنده میدان شده بود.

نماینده کشورمان در سومین و آخرین مبارزه مرحله گروهی باید به مصاف ماریامی واسادزه از گرجستان برود.