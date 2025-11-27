فرمانده انتظامی سلسله گفت: طرح امنیت محله محور و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با هماهنگی قضایی در این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ محمد بوستان افروز گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌ور و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز، مأموران انتظامی سلسله در چند روز گذشته، ۷ سارق، ۹ قاچاقچی کالا، ۲ کلاهبردار،۷ خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر را دستگیر و جمع آوری کردند.

وی افزود: در این طرح تعداد ۱۲۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی، آلودگی صوتی، شیشه دودی، نداشتن مدارک شناسایی، مزاحمت خیابانی توقیف شدند.

فرماندهی انتظامی سلسله تصریح کرد: از متهمان ۱۱ قبضه سلاح غیر مجاز، دو کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی و ۱۴ فقره انواع سرقت کشف شد.

سرهنگ بوستان افروز گفت: آرامش در شهر و کاهش جرم از وظایف ذاتی فرماندهی انتظامی بوده و همه باید برای تأمین این آرامش با یکدیگر همکاری و تلاش کنند.

وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شدند.