اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت دوشنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : از اوایل وقت دوشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ تا اواخر وقت سه شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ شاهد رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظه ای و وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش در برخی مناطق استان خواهیم بود.
محمد سبزه زاری افزود : شرایط بارشی در مناطق شمالی، شمالِ شرقی، شرقی و بویژه ارتفاعات و وقوع پدیده مه و مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بویژه جادههای مواصلاتی دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به وزش باد متوسط در اغلب مناطق استان گفت : در این مدت احتمال لغزندگی جاده ها، احتمال آبگرفتگی محدود معابر، احتمال جاری شدن روان آب، احتمال برخاستن گردو غبار موقتی و محلی و کاهش دید افقی، اختالل در سفرهای بین شهری، سقوط اشیا، آسیب به سازههای سبک، احتمال خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی وجود دارد.
سبزه زاری توصیه کرد : تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و گردو غبار بکار گرفته شود.
عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیل ها، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، سقوط اشیا، آسیب به سازههای سبک، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و انتقال محصوالت کشاورزی به انبارهای استاندارد و احتیاط در رانندگی ضرورت دارد.