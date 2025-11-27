سرویس‌دهی خط ۷ متروی تهران به‌دنبال اجرای عملیات بهسازی و ارتقای ایمنی فردا به صورت موقت، در دو بخش مجزا انجام خواهد شد، این تغییر از شامگاه چهارشنبه ۵ آذر آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت بهره برداری مترو تهران اعلام کرد:در محدوده جنوبی، قطارها از ایستگاه بسیج با فاصله زمانی ۱۵ دقیقه به سمت ایستگاه تربیت مدرس اعزام شده و پس از تبادل مسافر، مسیر برگشت را از همان ایستگاه به سمت ایستگاه بسیج طی خواهند کرد.

همچنین در بخش شمالی نیز دو رام قطار بین ایستگاه میدان کتاب و ایستگاه تربیت مدرس در رفت‌وآمد هستند و تمامی قطارها در ایستگاه‌های شهید دادمان، میدان صنعت، برج میلاد و بوستان گفتگو توقف خواهند داشت.

ایستگاه تربیت مدرس در این مدت به‌عنوان نقطه تبادلی مسافران دو بخش تعیین شده و تابلوهای راهنما و عوامل ایستگاهی در تمام مسیر آماده ارائه خدمات و هدایت مسافران هستند.

این تغییرات کاملاً موقتی بوده و پس از پایان عملیات، سرویس‌دهی خط ۷ طبق روال عادی از سر گرفته می‌شود.