پیوند عمیق ورزش زورخانهای با فرهنگ فاطمی در کهگیلویه و بویراحمد
در مراسمی با ترکیب عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) و اجرای آیین سنتی ورزش زورخانهای، از ورزشکاران فعال این رشته در سه شهرستان استان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مراسم معنوی عزاداری ایام فاطمیه و تجلیل از پیشکسوتان و جانبازان ورزش زورخانهای با حضور رئیس هیئت ورزش زورخانهای و پهلوانی استان کهگیلویه و بویراحمد در زورخانه یاسوج برگزار شد.
در این مراسم که به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته بسیج برگزار شد، گودنشینان، پهلوانان شهرستانهای بویراحمد، کهگیلویه و دنا و جمعی از پیشکسوتان ورزش باستانی حضور داشتند و ضمن عزاداری و نوحهخوانی برای بانوی دو عالم، از تلاشهای پیشکسوتان و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس که همچنان در هیات زورخانهای استان فعالیت میکنند، قدردانی شد.
رئیس هیات ورزش زورخانهای و پهلوانی استان در این مراسم با تأکید بر پیوند عمیق ورزش زورخانهای با فرهنگ عاشورایی و فاطمی، از پیشکسوتان و جانبازان بهعنوان الگوهای ایثار و جوانمردی یاد کرد و گفت: این پهلوانان نماد زنده غیرت و مردانگی ایرانی-اسلامی هستند.
این مراسم با اجرای حرکات نمایشی میل، کباده، تخته و چرخ تیز و همچنین ذکر مصیبت اهل بیت (ع) همراه بود و حالوهوایی معنوی و حماسی به زورخانه یاسوج بخشید.