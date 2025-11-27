به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مراسم معنوی عزاداری ایام فاطمیه و تجلیل از پیشکسوتان و جانبازان ورزش زورخانه‌ای با حضور رئیس هیئت ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی استان کهگیلویه و بویراحمد در زورخانه یاسوج برگزار شد.

در این مراسم که به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته بسیج برگزار شد، گودنشینان، پهلوانان شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و دنا و جمعی از پیشکسوتان ورزش باستانی حضور داشتند و ضمن عزاداری و نوحه‌خوانی برای بانوی دو عالم، از تلاش‌های پیشکسوتان و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس که همچنان در هیات زورخانه‌ای استان فعالیت می‌کنند، قدردانی شد.

رئیس هیات ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی استان در این مراسم با تأکید بر پیوند عمیق ورزش زورخانه‌ای با فرهنگ عاشورایی و فاطمی، از پیشکسوتان و جانبازان به‌عنوان الگو‌های ایثار و جوانمردی یاد کرد و گفت: این پهلوانان نماد زنده غیرت و مردانگی ایرانی-اسلامی هستند.