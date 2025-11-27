با همکاری صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته؛
۶۹ قلم فناوری راهبردی داخلیسازی میشود
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آغاز فراخوان شناسایی شرکتهای توانمند برای داخلیسازی ۶۹ قلم فناوری راهبردی خبر داد.
؛ از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، آقای سعید شجاعی»، با اعلام این خبر گفت: برنامه عملیاتی اجرای این طرح با همکاری نهادهایی از جمله صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تدوین و اجرایی میشود.
وی اشاره به عزم وزارت صمت در اجرای بند «ث» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: براساس این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط، سالانه حداقل ده درصد از اقلام راهبردی فناورانه مورد نیاز کشور را با اتکا به ظرفیت شرکتهای توانمند، داخلیسازی کند.
شجاعی گفت: در گام نخست و پس از ابلاغ آییننامه اجرایی این بند توسط هیئت وزیران، با مشارکت جدی و تخصصی دفتر فناوری و صنایع دانش بنیان وزارتخانه، ۶۹ قلم راهبردی فناورانه در حوزههای فناوری اصلی یعنی برق و الکترونیک، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، مواد پیشرفته، دارو و واکسن، تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی و پلیمری و ماشینآلات پیشرفته احصا شده است.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت ادامه داد: از تاریخ بیستم آبان ماه فراخوان شناسایی شرکتهای توانمند برای داخلیسازی این اقلام آغاز شده است؛ لذا از همه شرکتهای دارای توانمندی تحقیق و توسعه، طراحی و مهندسی، ساخت و تولید مرتبط با ۶۹ قلم فناورانه راهبردی دعوت میشود تا با مراجعه به نشانی اینترنتی tech-rahbordi.ir
اطلاعات خود را ثبت کنند.
وی اضافه کرد: اطلاعات و مستندات شرکتها تا یک ماه آینده بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و پس از انتخاب شرکتهای واجد شرایط، برای هر قلم فناورانه برنامه عملیاتی مشخصی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تدوین و اجرایی خواهد شد.
شجاعی گفت: با توجه به اینکه هر یک از اقلام فناورانه راهبردی باید واجد یکی از ویژگیهای «ارزآوری»، «آیندهسازی»، «افزایش بهرهوری»، «کاهش ارزبری» یا «حل گلوگاههای ملی» باشد، اجرای بند «ث» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، یکی از برنامههای جدی معاونت برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار است که با محوریت دفتر فناوری و صنایع پیشرفته در حال انجام است. بدون تردید پیشبرد این برنامه مسیر شکلگیری اقتصاد دانشبنیان را بهعنوان موضوعی که همواره از دغدغههای اصلی و مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، هموار خواهد ساخت.